In Brisbane kommt es in der 1. Runde zum Kracher-Duell zwischen Rafael Nadal und Dominic Thiem. Was zeigt der Spanier bei seinem Einzel-Comeback nach fast einem Jahr Pause?

Die Arena ist voll – in Kürze gehts los Die Gladiatoren werden in wenigen Augenblicken auf dem Court erwartet.

Nadal erwartet nicht viel – die Konkurrenten schon Fast ein Jahr hat Rafael Nadal wegen verschiedener Verletzungen pausiert. In Brisbane kehrt der Spanier nun auf die Tour zurück. Seine Konkurrenten erwarten ihn in Bestform. Comeback in Brisbane Djokovic und Alcaraz erwarten bärenstarken Nadal

Herzlich willkommen zum Tennis-Kracher des Tages Nadal und Thiem standen sich bereits in Grand-Slam-Endspielen gegenüber, nun kommt es in der 1. Runde des ATP-250-Turniers von Brisbane (AUS) zum Kracher zwischen Rafael Nadal und Dominic Thiem. Es ist das Duell der aktuellen Weltnummern 672 und 98. Für Nadal ist es das erste Einzel-Match nach fast einjähriger Verletzungspause. Der Österreicher Thiem blickt ebenfalls auf schwierige, von Verletzungen geprägte Monate zurück und kämpft um den Anschluss zur Spitze.