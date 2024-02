Endstation Runde 2: Lulu Sun scheiterte in Dubai an Jelena Ostapenko Keystone

Lulu Sun (WTA 181) scheidet am WTA-1000-Turnier in Dubai in der 2. Runde aus. Die 22-jährige Schweizerin unterliegt der als Nummer 9 gesetzten Lettin Jelena Ostapenko 4:6, 3:6.

Sun vermochte mit ihrer vier Jahre älteren Gegnerin, die dieses Jahr bereits die WTA-500-Turniere in Adelaide und Linz gewinnen konnte, gut mitzuhalten. Sie wehrte sieben von neun Breakchancen ab und hatte selbst zwei Mal die Möglichkeit, Ostapenko den Aufschlag abzunehmen. Da ihr dies jedoch nicht gelang, musste sie sich nach etwas mehr als 80 Minuten geschlagen geben.

In der 1. Runde hatte die mit einer Wildcard angetretene Sun von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Gegnerin Paula Badosa (WTA 74) profitiert.

