Roger Federer tanzt zusammen mit Léonore Baulac Ballett. Bild: Uniqlo

Für die Video-Serie «24hourswithRoger» von Uniqlo besucht Roger Federer die Pariser Oper. Dabei zeigt er der Tänzerin Léonore Baulac ein paar Tennisbewegungen und tanzt im Gegenzug Ballett.

tbz Tobias Benz

«Viele Leute haben schon gesagt, dass es eine Verbindung zwischen Tennis und Ballett gibt», sagt Roger Federer in einem Werbevideo für Uniqlo aus der Opéra Garnier in Paris. Zusammen mit Tänzerin Léonore Baulac geht er dem Mythos auf den Grund.

Die beiden versuchen Tennis-Bewegungen und Ballett-Tanz ineinander übergehen zu lassen. Das geht so weit, dass der Basler schlussendlich selbst anfängt Ballett zu tanzen. Die Szene siehst du im Video.

Roger Federers Besuch in der Pariser Oper gehört zur Video-Serie «24hourswithRoger» von Uniqlo, in der er verschiedene bekannte Städte auf der ganzen Welt bereist und dort bekannte Personen trifft. Natürlich immer in Uniqlo-Kleidung, die sich anschliessend direkt über die Website kaufen lässt.