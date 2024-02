Aryna Sabalenka hat gegen Donna Vekic einmal mehr das Nachsehen Keystone

Aryna Sabalenka scheidet am WTA-1000-Turnier in Dubai bereits in der 2. Runde aus. Die Australian-Open-Siegerin aus Belarus unterliegt ihrer kroatischen Angstgegnerin Donna Vekic 7:6 (7:5), 3:6, 0:6.

Sabalenka bestritt in Dubai ihr erstes Turnier seit der erfolgreichen Titelverteidigung am Australian Open in Melbourne und brach gegen die Weltnummer 31 nach gewonnenem Startsatz ein.

Es war das sechste Mal im achten Vergleich mit Vekic, dass sie als Verliererin vom Platz ging.

sda