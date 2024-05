Setzt sich im Tiebreak des dritten Satzes durch: Iga Swiatek im Final von Madrid Keystone

In der Neuauflage des letztjährigen Finals gelingt Iga Swiatek in Madrid die Revanche gegen Aryna Sabalenka. Die Polin wehrt dabei drei Matchbälle ab.

SDA

Wie vor einem Jahr duellierten sich beim Masters-1000-Turnier in der spanischen Hauptstadt die Nummern 1 und 2 der Tennis-Weltrangliste. Diesmal behielt aber nach einem epischen Kampf die Polin die Oberhand. Sie setzte sich in dreieinviertel Stunden 7:5, 4:6, 7:6 (9:7) durch.

In der Endphase kam die Belarussin Sabalenka zu drei Matchbällen, alle bei Aufschlag Swiatek, es war aber die Polin, die im finalen Tiebreak ihren zweiten nutzte und so zu ihrem 20. WTA-Titel kam. Sie baut damit auch ihren Vorsprung an der Ranking-Spitze vor der Australian-Open-Siegerin wieder etwas aus.

