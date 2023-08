Tag 1

Nach Wimbledon erreicht Dominic Stricker auch am US Open die 2. Runde – und wieder gewinnt er gegen Alexei Popyrin. Als Belohnung wartet nun Stefanos Tsitsipas.

Nach dem 6:3, 6:4, 3:6, 6:3-Sieg gegen die Weltnummer 41 Alexei Popyrin aus Australien freute sich der Qualifikant Dominic Stricker (ATP 128) uneingeschränkt über seinen starken und abgeklärten Auftritt.

«Die ersten zwei Sätze waren etwas vom Besten, was ich in letzter Zeit gespielt habe», stellte der 21-jährige Berner zufrieden fest. «Und nach dem etwas dummen Break im dritten Satz habe ich mich sofort wieder gefangen.» Das Niveau sei auf jeden Fall höher gewesen als in der 1. Runde von Wimbledon, als er den selben, deutlich höher rangierten Gegner in fünf Sätzen niedergerungen hatte.

Dominic Stricker trifft an den US Open auf Tsitsipas. KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Zwei Absagen von Spielern fehlten, damit Stricker noch direkt ins Hauptfeld geschlüpft wäre. Dass er sich dann wie in Wimbledon durch die Qualifikation kämpfen musste, wertet er aber positiv. «Das hat durchaus gut getan. Und es gibt auch mehr Punkte.» Er fühle sich seit einiger Zeit extrem gut und wisse, dass sie «im Training extrem hart arbeiten» würden. Das zahle sich in den Matches über drei Gewinnsätze aus.

Nun winkt am Mittwoch ein Auftritt in einem der grossen Stadien gegen die Weltnummer 7 Stefanos Tsitsipas. «Das sehe ich als Belohnung für die vier gewonnenen Matches an», blickt der Linkshänder freudig voraus. «Ich freue mich mega und glaube, dass etwas drin liegt und ich ihn ärgern kann.» Zumal der Australian-Open-Finalist Tsitsipas in New York noch nie auf Touren kam und in bisher fünf Anläufen noch nie über die 3. Runde hinaus kam.