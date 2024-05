Von Tennis-Star Camila Giorgi fehlt jede Spur

Hat sich Camila Giorgi klammheimlich aus dem Tennis-Zirkus verabschiedet? IMAGO/Shutterstock

Camila Giorgi hat sich offenbar aus der Tennis-Welt verabschiedet – ohne ein offizielles Statement. Von ihr fehlt jede Spur. Die Gerüchteküche brodelt.

lih Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Camila Giorgi stand einst im Viertelfinale in Wimbledon und grüsste von Weltranglisten-Position 26. Nun soll die Italienerin zurückgetreten sein.

Eine offizielle Mitteilung der Spielerin fehlt. Medien und die WTA hätten sich um ein Statement bemüht, Giorgi war aber nicht erreichbar. Ihre Telefonnummer ist inaktiv.

In der Öffentlichkeit fehlt jede Spur von Camila Giorgi (32). Die italienische Tennis-Spielerin hat ihre Karriere offenbar beendet. Die Website «International Tennis Integrity Agency» führt Giorgi als zurückgetretene Spielerin auf. Der Rücktritt ist auf den 7. Mai datiert. Kurios: Ein offizielles Statement der Spielerin gab es nie.

In Italien schlägt die Rücktritts-Meldung hohe Wellen. Medien, der Tennisverband und auch die Spielervereinigung der Damen (WTA) hätten sich um ein Statement von Giorgi bemüht. Wie «Gazzetta dello Sport» (bezahlpflichtig) berichtet, sei ihre Telefonnummer inaktiv. Von ihr fehlt jede Spur.

Flucht vor dem Finanzamt?

Niemand wisse, wo die Tennis-Spielerin sei. Auch die Telefone des Vaters, der Mutter und des Bruders sind gemäss italienischen Medien ausgeschaltet.

Camila Giorgi stand bei den Australian Open 2023 Belinda Bencic gegenüber und verlor. IMAGO/Uk Sports Pics Ltd

Der mysteriöse Rücktritt löst Spekulationen aus. Hängt das klammheimliche Verschwinden mit einem möglichen Gerichtsprozess zusammen? Giorgi, die auch als Model tätig ist, rief wegen eines gefälschten Corona-Impfzertifikats die Polizei auf den Plan. Eine andere Theorie sind etwaige Steuerschulden, die sie haben soll. Es wird gemunkelt, dass Giorgi und ihre Familie vor dem Finanzamt flüchten wollen.

Wimbledon-Viertelfinal und vier Turniersiege

In der Tennis-Welt ist Giorgi ein Begriff. Zeitweise rangierte die Italienerin auf Rang 26 der Weltrangliste, in Wimbledon stand sie 2018 im Viertelfinale. Beim prestigeträchtigen Rasenturnier musste sie sich aber Serena Williams geschlagen geben. Auf der WTA-Tour gewann Giorgi vier Turniere, darunter im August 2021 das WTA 1000 in Montreal.

Das letzte Spiel bestritt Giorgi Ende März 2024 in Miami. Sie scheiterte in der 2. Runde an der Weltnummer 1 Iga Swiatek.