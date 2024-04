Früher gehörten langes Matches zu seinen Stärken, mit 39 Jahren versucht es Stan Wawrinka eher kurz zu halten Keystone

Stan Wawrinka scheidet am ATP-250-Sandturnier in Marrakesch in der 2. Runde aus. Der 39-Jährige verliert gegen den aufstrebenden Argentinier Mariano Navone in knapp zweieinhalb Stunden 6:3, 5:7, 2:6.

Wawrinka wusste, dass er gegen den 16 Jahre jüngeren und in einer starker Form befindlichen Kontrahenten einen langen Match vermeiden musste, um seine Chancen zu erhöhen, sich erstmals seit seinem Finaleinzug im letzten Juli in Umag für einen Viertelfinal zu qualifizieren.

Doch dies gelang ihm nicht. Nach einem souverän gewonnenen Startsatz bekundete der Waadtländer zusehends Mühe, bei eigenem Aufschlag zu punkten. Nach dem Satzausgleich hatte Navone im Entscheidungssatz nach einem frühen Break (zum 2:0) relativ leichtes Spiel. Der Südamerikaner war Ende Februar am ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro als Qualifikant bis in den Final vorgestossen und gehört nun erstmals den Top 100 der Weltrangliste an.

Wawrinka erreichte, nachdem er in Marokko erst zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Erstrundenmatch überstanden hatte, frohe Kunde von den Organisatoren des am Sonntag beginnenden Masters-1000-Turniers von Monte Carlo. Der Turniersieger von 2014 wurde für das erste grosse Rendez-vous in dieser Sandplatz-Saison mit einer Wildcard ausgestattet.

sda