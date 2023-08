Geballte Faust: Stan Wawrinka schaltet in Cincinnati in der 2. Runde mit Frances Tiafoe die Weltnummer 10 aus. Keystone

Stan Wawrinka (ATP 51) zieht beim ATP-1000-Turnier in Cincinnati ungefährdet in die Achtelfinals ein. In der zweiten Runde schlägt der Westschweizer die Weltnummer 10 Frances Tiafoe 6:3, 6:4.

Wawrinka gewann auch das vierte Duell mit dem Amerikaner. Waren die ersten drei Duelle allesamt knapp und endeten im Tiebreak des dritten Satzes oder mit 7:5, liess der Romand in der Nacht auf Donnerstag von Beginn weg keine Zweifel aufkommen, wer den Platz als Sieger verlässt.

Konzentrierter Auftritt

Der 38-Jährige nahm seinem 13 Jahre jüngeren Kontrahenten gleich das erste Aufschlagspiel ab. Zwar musste auch der dreifache Grand-Slam-Champion beim Stand von 4:2 den Service abgeben. Wawrinka schaffte jedoch umgehend das Rebreak und brachte den ersten Satz ins Trockene.

Im zweiten Satz reichte Wawrinka ein frühes Break, da er souverän aufschlug und nie in Gefahr lief, seinem Gegner eine Breakchance zugestehen zu müssen. Nach 80 Minuten verwertete der Schweizer seinen ersten Matchball. In den sozialen Medien zeigt sich der Romand nach dem Spiel begeistert von der Stimmung im Stadion.

Im Achtelfinal gegen einen Qualifikanten

Im Achtelfinal trifft Wawrinka auf den Qualifikanten Max Purcell (ATP 70). Der Australier setzte sich in der zweiten Runde überraschend gegen der Norweger Casper Ruud (ATP 5) durch. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden.

SDA/pat