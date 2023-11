Aryna Sabalenka hat den Ball und die Nummer-1-Position der Weltrangliste im Visier. Keystone

In den Halbfinals der WTA Finals in Cancun in Mexiko kommt es zum Kampf um die Nummer-1-Postion der Weltrangliste.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Halbfinale der WTA FInals in Mexiko stehen sich Weltnummer 1 Aryna Sabalenka und deren Weltranglisten-Verfolgerin Iga Swiatek gegenüber.

Gewinnt Sabalenka, beendet sie das Jahr auf Platz 1. Bei einem Sieg von Swiatek hat die Polin die Chance, die Weltnummer 1 zurückzuerobern. Mehr anzeigen

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka trifft in der Vorschlussrunde auf die Polin Iga Swiatek. Wenn die Belarussin gewinnt, wird sie das Jahr auf Platz 1 beenden. Eine Niederlage hingegen würde Iga Swiatek die Möglichkeit eröffnen, den Thron zurückzuerobern, den sie bis zum US Open bereits 75 Wochen lang innegehabt hatte.

Der andere Halbfinal ist ein US-Duell zwischen Coco Gauff und Jessica Pegula. Die US-Open-Siegerin Coco Gauff hatte sich in der Nacht auf Samstag gegen die Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova 5:7, 7:6 (7:4), 6:3 durchgesetzt. Anschliessend gewann Iga Swiatek ihr abschliessendes Gruppenspiel gegen die Tunesierin Ons Jabeur 6:1, 6:2 und wurde mit einer perfekten Bilanz von 3:0 Siegen Gruppenerste.

