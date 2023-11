Die letzte Turniersiegerin in Lausanne: die Italienerin Elisabetta Cocciaretto. Bild: Keystone

Im kommenden Jahr findet kein WTA-Turnier mehr in der Schweiz statt. Das 2019 erstmals durchgeführte Ladies Open in Lausanne gehört der Vergangenheit an.

Das bestätigte Turnierdirektor Jean-François Collet gegenüber Keystone-SDA. Collet hat sich entschieden, ein Übernahmeangebot eines Veranstalters anzunehmen, der anstelle der Events der Stufe 250 in Lausanne und Hamburg ein WTA-500-Turnier in Linz durchführen möchte. Einfluss auf den Entscheid hatte auch die Unsicherheit über das Engagement der Stadt Lausanne.

Somit ist die Italienerin Elisabetta Cocciaretto die vierte und letzte Siegerin in Lausanne. Für die Schweizerinnen bedeuteten bei allen Turnieren im Waadtland spätestens die Viertelfinals Endstation.

sda