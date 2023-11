Platz 2 wie ein Sieg: Francesco Bagnaia jubelt mit seinem Team Keystone

Der Weltmeister Francesco Bagnaia fährt beim MotoGP in Katar auf Platz zwei. Die Titelverteidigung ist in Griffnähe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Francesco Bagnaia fährt beim MotoGP in Katar auf Platz zwei.

Jorge Martin fährt auf Platz zehn, somit baut Bagnaia seinen Vorsprung in der WM-Wertung auf 21 Punkte aus.

Am kommenden Wochenende findet in Valencia das letzte Rennen der Saison statt. Mehr anzeigen

Der Weltmeister Francesco Bagnaia kam beim vorletzten Rennen der MotoGP-Saison in Katar mit Platz 2 der erfolgreichen Titelverteidigung ein grosses Stück näher.

Sein Konkurrent Jorge Martin musste mit dem 10. Rang vorlieb nehmen.

Der Italiener Bagnaia, der kurz vor Schluss noch von Landsmann Fabio Di Giannantonio überholt wurde, nahm seinem spanischen Rivalen 14 Punkte ab und baute die Führung in der WM-Wertung auf 21 Zähler aus.

Beim Saisonabschluss am kommenden Wochenende in Valencia sind beim Sprint und Grand Prix noch total 37 Punkte zu vergeben. Ein Sieg trägt 12 respektive 25 Zähler ein. Bei Punktgleichheit wäre Bagnaia Weltmeister.

Martin fuhr in Lusail ein schwaches Rennen. Dies nur einen Tag nach seinem beeindruckenden Erfolg im Sprint. Der Madrilene kam mit fast 15 Sekunden Rückstand auf den Sieger ins Ziel und sah damit die Aussicht auf seinen ersten Weltmeistertitel vor heimischem Publikum in weite Ferne gerückt. Aber eben: Ein Sturz ist schnell passiert. So bekundete Bagnaia am Sonntag Glück, als er versuchte, Di Giannantonios erfolgreichen Angriff zu kontern.

hle, sda