Dafne Schippers verabschiedet sich vom Profi-Dasein Keystone

Die zweifache Sprint-Weltmeisterin Dafne Schippers beendet mit 31 Jahren ihre Leichtathletik-Karriere.

«Das Rennen endet hier», schreibt die Niederländerin Dafne Schippers in den Sozialen Medien. Mit den beiden WM-Titeln über 200 Meter (2015 und 2017) feierte Schippers ihre grössten Erfolge. Zudem gewann sie über diese Strecke 2016 in Rio de Janeiro Olympia-Silber. Zuletzt hatte sie lange mit Verletzungen zu kämpfen und kam nicht mehr an ihr Top-Niveau heran.

lemi