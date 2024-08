Daniela Ryf gewann 5 Mal die Ironman-Weltmeisterschaften. KEYSTONE

Daniela Ryf tritt per sofort vom Spitzensport zurück. Die 37-jährige Solothurnerin nennt gesundheitliche Probleme als Grund für ihr Umdenken. Ursprünglich hatte sie ihren Abgang für Ende Saison geplant.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Daniela Ryf verkündet am Montagmorgen ihren sofortigen Rücktritt vom Spitzensport.

Wegen einer Entzündung im Steissbein beendet die 37-Jährige ihre Karriere noch vor dem Saisonende.

Ryf gewann während ihrer Zeit als Profi fünfmal die Ironman-Weltmeisterschaft und fünfmal die 70.3 Ironman-WM. Mehr anzeigen

«Es ist Zeit», schreibt Daniela Ryf am Montagmorgen in den sozialen Medien. «Ich muss verkünden, dass ich früher vom Spitzensport zurücktrete und dieses Jahr keine Rennen mehr bestreiten werde.»

Ryf litt unter Schmerzen bei ihrem Steissbein. Ihre Ärzte hätten nun eine Diagnose gegeben: Entzündung am Ende des Rückenmarks. Sie habe alles versucht, in der Hoffnung, zum Ende der Saison noch Wettkämpfe bestreiten zu können. Es sei nun aber an der Zeit, die Signale des Körpers zu respektieren.

«In diesem Jahr wollte ich noch einmal alles geben. Das Ergebnis ist nicht das, was ich mir erhofft habe, aber das Wissen, dass wir alles versucht haben, beruhigt mich.»

Ryf bedankt sich bei ihrer Partnerin, ihrer Familie, ihren Fans und ihrem Staff. Nun sei es an der Zeit, es «gemütlicher zu nehmen und das Leben mehr zu geniessen».

