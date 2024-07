Michael van Gerwen jubelt nach seinem Sieg gegen Luke Littler. Imago

Darts-Superstar Michael van Gerwen wird sich demnächst Ober- und Unterkiefer brechen lassen. Was sich fürchterlich schmerzhaft anhört, soll in Tat und Wahrheit Schmerzen lindern.

pat Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Darts-Legende Michael van Gerwen lässt sich Ober- und Unterkiefer brechen.

Aufgrund einer Fehlstellung hat der Niederländer einen hohen Zahnverschleiss, was Schmerzen verursacht.

«Ich hoffe, damit meinen körperlichen Beschwerden ein Ende zu bereiten», sagt Van Gerwen mit Blick auf die Operation. Mehr anzeigen

Es hört sich im ersten Moment kurios an, doch der 35-jährige Niederländer möchte sich aus gutem Grund einer Operation unterziehen. «Ich habe einen starken Unterbiss, und das stört mich sehr», sagt Van Gerwen in der niederländischen Tageszeitung «AD». Aufgrund der Fehlstellung sei der Zahnverschleiss höher, was starke Schmerzen verursache.

«Sie werden meinen Ober- und Unterkiefer brechen und neu einstellen. Meinen Oberkiefer werden sie sechs Millimeter vorschieben und meinen Unterkiefer nur drei Millimeter zurückschieben», schildert der Darts-Star den geplanten chirurgischen Eingriff.

Bereits anfangs Jahr wurde Van Gerwen ein erstes Mal im Zahn- und Kieferbereich operiert, seither trägt er auch eine Spange. Doch aktuell seien die Beschwerden besonders mühsam, er könne nicht einmal eine Scheibe Schinken durchbeissen. «Irgendwann reicht es einfach», so der dreifache Darts-Weltmeister.

Auch schnarche er aufgrund der Kieferbeschwerden sehr laut, was wiederum seiner Ehefrau den Schlaf raubt. Mit Blick auf die Operation sagt die Darts-Legende: «Ich hoffe, damit meinen körperlichen Beschwerden ein Ende zu bereiten.» Van Gerwen geht davon aus, dass er nicht lange ausfallen wird: «Der Plan ist, die Players Championships am 21. und 22. August zu spielen.»

Neben Phil Taylor ist Van Gerwen der erfolgreichste Spieler der Darts-Geschichte. Die Weltmeisterschaft gewann er 2014, 2017 und 2019, kein Profi holte mehr Siege bei Turnieren des Weltverbands PDC (Professional Darts Corporation).