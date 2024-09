Das musst du zum WM-Ausnahmezustand wissen

Marc Hirschi (links) und Stefan Küng zählen an der WM in Zürich zu den Schweizer Hoffnungen. Bild: Keystone

Am Samstag beginnt in und um Zürich die Strassen- und Para-Cycling-WM. 53 Rennen versetzen die Stadt und umliegende Gemeinden in Ausnahmezustand. Alles, was du zum Grossanlass wissen musst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ab Samstag gehen in und um Zürich die Strassen- und Para-Cycling-Weltmeisterschaften 2024 über die Bühne.

Über neun Tage finden 53 Rennen statt und versetzen Zürich und Umgebung in Ausnahmezustand.

Wie sich der Grossanlass auf den Verkehr auswirkt, wer für die Schweiz um Medaillen kämpft oder wo die Fan-Zonen aufgebaut sind – hier erfährst du alles, was du zur WM wissen musst. Mehr anzeigen

Über 50 Rennen in neun Tagen

Vom 21. bis zum 29. September stehen in Zürich die Strassen- und Para-Cycling-Weltmeisterschaften auf dem Programm. Erstmals überhaupt finden die Titelkämpfe für die Elite- und die Para-AthletInnen zur gleichen Zeit statt und umfassen insgesamt 53 Rennen, die alle in der Stadt Zürich am Sechseläutenplatz enden. Hier findest du das detaillierte Rennprogramm.

Das Elite-Programm der Rad-WM in Zürich Sonntag, 22. September, ab 12 Uhr: Einzelzeitfahren Frauen Elite

Sonntag, 22. September, ab 14.45 Uhr: Einzelzeitfahren Männer Elite

Mittwoch, 25. September, ab 14 Uhr: Mixed Relay, Teamzeitfahren

Samstag, 28. September, ab 12.45 Uhr: Strassenrennen Frauen Elite

Sonntag, 29. September, ab 10.30 Uhr: Strassenrennen Männer Elite Mehr anzeigen

Die Kategorien und das Schweizer Aufgebot

In Strassenrennen und Zeitfahren gibt es in neun unterschiedlichen Kategorien Medaillen zu gewinnen: Elite Frauen, Elite Männer, Männer U23, Juniorinnen, Junioren, Team Frauen und Team Männer, Para Frauen und Para Männer. Das Schweizer Aufgebot für die Heim-WM besteht aus 40 AthletInnen und sieht wie folgt aus:

Das Schweizer Aufgebot für die Rad-WM in Zürich Männer, Elite : Stefan Küng, Stefan Bissegger, Silvan Dillier, Marc Hirschi, Johan Jacobs, Mauro Schmid, Yannis Voisard

Frauen, Elite: Elena Hartmann, Caroline Baur, Elise Chabbey, Noemi Rüegg

Männer, U23: Jan Christen, Fabian Weiss, Fabio Christen

Frauen, U23: Jasmin Liechti, Linda Zanetti

Männer, U19: Nicolas Ginter, Nicolas Halter, Nicola Zumsteg, Nicolas Bialon, zwei weitere Startplätze werden noch vergeben

Frauen, U19: Muriel Furrer, Lara Liehner, Chiara Mettier, Sirin Städler

Männer, Para-Cycling: Fabio Bernasconi, Roger Bolliger, Timothy Zemp, Benjamin Früh, Fabian Kieliger, Tobias Lötscher, Fabian Recher, Yves Schmied, Alain Tuor, Micha Wäfler

Frauen, Para-Cycling: Franziska Matile-Dörig, Flurina Rigling, Celine van Till, Sandra Stöckli Mehr anzeigen

Die WM-Strecken

Alle Rennen enden am Sechseläutenplatz, die Strecken und Startorte variieren allerdings. Das Elite-Strassenrennen der Männer beginnt direkt vor dem Winterthurer Wahrzeichen, dem Sulzer-Hochhaus. Das Zeitfahren der Elite-Männer startet auf der offenen Rennbahn Oerlikon.

Das Elite-Strassenrennen der Frauen startet auf dem Pünt-Areal in Uster – genau wie die Junioren und Juniorinnen sowie die Männer der Kategorie U23. In Gossau liegt der Start der Zeitfahren der Kategorien Elite Frauen, U23 Männer und verschiedene Para-Cycling-Rennen der Männer und Frauen. Zudem werden mehrere Rennen in der Stadt Zürich beim Münsterhof oder am Sechseläutenplatz gestartet. Die Details zu den WM-Strecken findest du hier.

Der Verkehr

Das dichtgedrängte WM-Programm wirkt sich auf die Verkehrssituation in Zürich aus. Einschränkungen und Anpassungen in der Stadt Zürich und in den angrenzenden Gemeinden in Zürich-Ost und auf dem ganzen Kantonsgebiet sind unumgänglich. Viele Strassen werden gesperrt und es wird dringend empfohlen, auf das Auto zu verzichten und stattdessen mit dem öffentlichen Verkehr oder dem Velo in die Stadt zu fahren. Allerdings ist auch der öffentliche Verkehr in zahlreichen Gemeinden und in der Stadt eingeschränkt. Die betroffenen Tram- und Buslinien werden je nach Renntag umgeleitet, verkürzt oder eingestellt.

Die Zufahrt zu Spitälern ist jederzeit gewährleistet. An Renntagen sind die betroffenen Strassen ab spätestens 19 Uhr wieder normal befahrbar. Der Verkehr aus der Ostschweiz wird bereits ab Reichenburg, Kanton Schwyz, Richtung linkes Seeufer umgeleitet. Auf der Webseite der WM-Organisatoren ist ersichtlich, wann welche Strasse gesperrt ist und wo es beim öffentlichen Verkehr Einschränkungen gibt. Zudem wurde eine Hotline in Betrieb genommen.

Zu beachten: Für Auf- und Abbauarbeiten sind Strassenzüge schon mehrere Tage vor und nach der WM-Rennen gesperrt, etwa im Zürcher Seefeld.

So präsentiert sich die Verkehrssituation in der Innenstadt vom 25. bis 29. September. Stadt Zürich

Die Fan-Zonen

Während den Titelkämpfen wird in verschiedenen Fan-Zonen in der Stadt ein abwechslungsreiches Programm geboten. Auf dem Sechseläutenplatz finden alle Medaillen-Zeremonien der insgesamt 66 WeltmeisterInnen sowie Talks und Konzerte statt. Der offizielle WM-Botschafter Ritschi tritt am Donnerstag, 26. September, live auf. Für den Zutritt zum Sechseläutenplatz braucht es ein Ticket, der Zutritt zu den Strecken und restlichen Fan-Zonen – am General-Guisan-Quai, auf dem Bürkliplatz oder beim Münsterhof – ist kostenlos.

