Tief der Kings geht trotz Tor von Fiala weiter

Kevin Fiala erleidet in der NHL mit den Los Angeles Kings die 13. Niederlage in den letzten 15 Spielen. Die Kalifornier unterliegen bei den Colorado Avalanche 1:5. Fiala traf in der 27. Minute im Powerplay zum 1:3.

27.01.2024