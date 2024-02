Unspunnen-Sieger Samuel Giger (rechts) und Fabian Staudenmann am Brünig-Schwinget im vergangenen Juli. Keystone

In der Saison 2024 werden sich die besten Schwinger nicht aus dem Weg gehen. Samuel Giger und Fabian Staudenmann, die Schlussgangteilnehmer des Unspunnenfests 2023, kreuzen fünfmal die Klingen.

Unspunnensieger Giger ist wie Staudenmann für die Bergkranzfeste am Schwarzsee und auf der Schwägalp gemeldet. Zudem besuchen die beiden Dominatoren der letztjährigen Saison die Teilverbandsfeste des jeweils anderen: Giger wagt sich ans Berner Kantonalfest in Burgdorf, Staudenmann ans Nordostschweizer Fest in Meilen.

Schwingerkönig Joel Wicki hält sich ebenfalls nicht zurück. Auf dem Stoos wird sich der Sörenberger mit Giger, Pirmin Reichmuth und Damian Ott messen, auf dem Weissenstein überdies mit Armon Orlik. Vergangenen August konnte Wicki wegen einer Verletzung nicht am Nordwestschweizer Fest in Deitingen teilnehmen. Heuer will er das Verpasste in Lausen BL nachholen.

Zudem ist zu erwarten, dass am 8. September in Appenzell alle Spitzenschwinger auf dem Platz stehen werden. Die Schwing-Elite trifft sich in Innerrhoden, um das 125 Jahr-Jubiläum des Eidgenössischen Schwingerverbands zu feiern.

SDA/lih