Demi Vollering jubelt in Gelb. Bild: Keystone

Die Niederländerin Demi Vollering gewinnt die dreitägige Tour de Romandie Féminin.

Die in der Schweiz wohnhafte Niederländerin liess sich auf den 132 km von Vernier nach Nyon das Leader-Trikot nicht mehr abjagen.

Mit Marlen Reusser als Dritte stand auch eine Schweizerin auf dem Overall-Podest. Die Bernerin, die sich am Samstag in der Bergetappe viel besser präsentiert hatte als erwartet, büsste insgesamt 12 Sekunden ein. Platz 2 sicherte sich Katarzyna Niewiadoma. Die Polin suchte am Sonntag stets das Hinterrad von Marlen Reusser, einen ernsthaften Angriff auf das Gelbe Trikot unternahm sie nicht.

Den Tagessieg holte sich in einer animierten Etappe mit mehreren kleineren Anstiegen die deutsche Meisterin Liane Lippert. Sie setzte sich im Sprint unter anderen gegen Marlen Reusser durch, die Vierte wurde.

Die zweite Austragung der Tour de Romandie der Frauen war hervorragend besetzt. Die 26-jährige Demi Vollering ist derzeit die Nummer 1 und holte sich unter anderem den Gesamtsieg in der Tour de France. Sie fährt wie Marlen Reusser für das Team SD Worx.

sda