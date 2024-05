Hier wird Golf-Star Scottie Scheffler in Handschellen abgeführt 17.05.2024

An den PGA Championships in Louisville, Kentucky, drehte sich zu Beginn des zweiten Tages alles um Scottie Scheffler, die Nummer 1 der Welt.

SDA

Der weltbeste Golfer, der am Donnerstag gut in das Golf-Major-Turnier gestartet ist, wurde am Freitagmorgen um 06.01 Uhr Ortszeit verhaftet, als er sich in einem Turnierauto an einer stehenden Kolonne vorbei aufs Golfgelände drängeln wollte.

Zum Stau war es wegen eines tödlichen Unfalls gekommen. Ein Fussgänger wurde von einem Shuttlebus der PGA Championships überfahren und verstarb noch an der Unfallstelle. Mit dem Unfall hatte Scheffler nichts zu tun.

Das Verkehrs-Chaos wegen des Unfalls war zugleich Schefflers Pech und Schefflers Glück. Der Weltranglistenerste wurde verhaftet, es gab sogar einen «Mug-Shot» in einem orange-farbigen Gefängnis-Overall, aber noch vor 8 Uhr in der Früh wurde Scheffler nach Bezahlung der Busse auch wieder freigelassen. Um 09.12 Uhr traf er zum zweiten Mal auf dem Turniergelände ein; weniger als eine Stunde später schlug er zur 2. Runde ab.

Pünktlich schaffte es Scheffler nur zum Abschlag, weil wegen des Verkehrschaos der Start in den zweiten Tag um 80 Minuten verschoben worden war.

sda