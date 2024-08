Versucht sich für einmal auf der Tartanbahn statt beim Stabhochsprung: Armand Duplantis tritt gegen Karsten Warholm zum 100-m-Sprint an Keystone

Im Letzigrund kommt es am 4. September zu einem ungewöhnlichen Duell. Armand Duplantis und Karsten Warholm treten am Vorabend des Diamond-League-Meetings in Zürich über 100 m gegeneinander an.

SDA

Beide sind sie Olympiasieger und Weltrekordhalter in ihrer Domäne: Duplantis im Stabhochsprung und Warholm über 400 m Hürden. Nun treffen sich der Schwede und der Norweger auf der Zürcher Tartanbahn zum Sprint-Duell – mit scheinbar völlig offenem Ausgang.

Ihre Bestzeiten liegen nicht weit auseinander: Warholm erzielte 2017 eine Zeit von 10,49 Sekunden, während Duplantis die 100 m nur ein Jahr später in 10,57 lief. Letzterer hat über die sozialen Medien den Hürdensprinter herausgefordert, dieser stimmte schliesslich dem Show-Wettkampf zweier Superstars der Leichtathletik-Szene zu.

dom, sda