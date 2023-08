René und Maria Weller im Jahr 2015 bei einem Box-Event. imago

Der frühere Box-Star René Weller liegt im Sterben. Mit emotionalen Worten wendet sich seine Frau Maria an seine Freunde und Weggefährten.

Seine Ehefrau Maria appelliert an Wellers Freunde und Weggefährten, sich von ihm zu verabschieden. Mehr anzeigen

René Weller ist mitten in seinem letzten Kampf. Der zweifache Box-Europameister ist 2014 an Demenz erkrankt, laut seiner Frau ist der 69-Jährige seit 2021 ein Pflegefall. «Bitte sendet ihm noch mal liebevolle Gedanken», schrieb Maria Weller schon im Juli auf Instagram und teilte so mit, dass ihr René im Sterben liegt.

Das Ende des Leidens scheint nun immer näherzurücken. «Ich muss loslassen und ich werde es auch tun und meinen Champ gehen lassen», wird Maria Weller nun in der «Bild»-Zeitung zitiert. Ihr Mann habe wegen Fieberschüben nochmals Antibiotika bekommen. «Wie die Palliativmediziner mir mitteilten, wird es vermutlich die letzte sein. Alles andere wäre eine Quälerei», so die Frau des früheren Box-Stars, der fünfmal als Deutschlands Boxer des Jahres ausgezeichnet wurde.

«Ich bitte seine Freunde, ihn nochmals anzurufen»

Mit einem emotionalen Appell wendet sich Maria Weller an Freunde und Fans: «Ich bitte seine engsten Freunde und Weggefährten, ihn nochmals anzurufen, damit er ihre Stimme hört und in Frieden dann gehen kann. Ich bin mit mir im Reinen. Ich habe dann alles Menschenmögliche für die grosse Liebe meines Lebens getan.»

Laut der «Bild» hat sich Ulli Wegner, einer der erfolgreichsten Boxtrainer der Welt, schon bei Weller gemeldet. «Das ist Ehrensache. René war ein grosser Champion. Der Hut kann nicht gross genug sein, den ich vor seiner lieben Frau ziehen kann», wird Wegner zitiert und kündigt an: «Ich werde ihren Wunsch erfüllen und im Falle eines Todes von René mit anderen Grössen des Boxsports an seinem Sarg Ehrenwache halten.»