Die ehemalige Schwimmerin Helen Smart ist mit nur 42 Jahren verstorben.

Grosse Trauer um die ehemalige Olympia-Schwimmerin Helen Smart. Im Alter von nur 42 Jahren ist die Britin «plötzlich» verstorben. Die genauen Umstände sind derzeit nicht bekannt.

In ihrer Karriere gewann Helen Smart für Grossbritannien mehrere Medaillen, darunter die Bronzemedaille bei den Commonwealth Games in Kuala Lumpur 1998. Den grössten Meilenstein erreichte sie mit der Olympia-Teilnahme 2000 in Sydney, wo sie unter ihrem Geburtsnamen Helen Don-Duncan über 200 Meter Rücken den 15. Platz erreichte.

Nach den Olympischen Spielen beendete sie ihre Aktivkarriere – und wechselte in den Lehrerberuf. Zuletzt war Smart Schulleiterin der «Worsley Mesnes Community Primary School» in Wigan, einer Stadt im Nordosten Englands. Aus bisher ungeklärten Gründen schied die 42-Jährige nun aus dem Leben.

Alison Halliwell, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Schule, spricht Smarts Familie ihr Beileid aus. «Mit grossem Bedauern muss ich den plötzlichen Tod unserer geliebten Schulleiterin Frau Helen Smart bekannt geben», wird Halliwell auf der Webseite der Schule zitiert. «Ich weiss, dass diese Nachricht ein Schock ist und unsere Gemeinde in grosse Trauer versetzt.»

Ehemann mit emotionalem Statement

«Sie liebte die Schule, das Personal, die Kinder und die Eltern so sehr. (...) Sie war so stolz darauf, ihr Ziel, Schulleiterin zu werden, erreicht zu haben», wendet sich Ehemann Craig Smart nach dem schmerzhaften Verlust an die Öffentlichkeit.

«Erst letzte Woche sagte sie, dass es ihr Ziel sei, die Schule auf ein hervorragendes Niveau zu bringen und dass sie die richtigen Mitarbeiter habe, um dies zu erreichen», so Craig Smart. «Ich hoffe, dass ihr alle weiterhin wie Champions lernt. Bitte lernt daraus und lebt euer bestes Leben, ohne Reue. Macht viele Fotos, schafft Erinnerungen und lächelt weiter, so wie es Helen immer getan hat.»