Alcaraz stürmt nach Bieneninvason in die Halbfinals von Indian Wells

Vorjahressieger Carlos Alcaraz übersteht am ATP-1000-Turnier in Indian Wells einen Ansturm von tausenden von Bienen und steht nach einem 6:3, 6:1-Sieg gegen Alexander Zverev in den Halbfinals.

15.03.2024