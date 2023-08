Colin Stüssi lässt sich in Viana do Castelo als Gesamtsieger der Portugal-Rundfahrt feiern. Keystone

Der Schweizer Radprofi Colin Stüssi feiert mit dem Gesamtsieg an der zehntägigen Portugal-Rundfahrt den grössten Erfolg seiner Karriere.

Der Triumph des 30-Jährigen aus Näfels war am Schlusstag nie gefährdet. Im Zeitfahren über 17,9 km in Viana do Castelo belegte er den 3. Rang.

In der Gesamtwertung der Rundfahrt der dritthöchsten Kategorie setzte sich Stüssi, der seit 2019 für das österreichische Team Voralberg fährt, mit 64 Sekunden Vorsprung vor dem Spanier Txomin Juaristi durch.

sda