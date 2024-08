Tanja Hüberli (rechts) und Nina Brunner überzeugen auch in Hamburg Keystone

Tanja Hüberli und Nina Brunner stehen auch an ihrem ersten Turnier nach dem Gewinn der Bronzemedaille an den Olympischen Spielen in Paris in den Halbfinals.

Die 31-jährige Schwyzerin und die 28-jährige Zugerin liessen beim Elite16-Turnier in Hamburg im Viertelfinal den EM-Vierten Monika Paulikiene/Aine Raupelyte aus Litauen keine Chance und siegten 21:11, 21:18.

Im ersten Satz gewannen Hüberli/Brunner nach dem 11:10 acht Punkte in Serie. Im zweiten Durchgang drehten sie ein 11:15 in ein 18:15. Die Gegnerinnen im Halbfinal sind die Italienerinnen Valentina Gottardi/Marta Menegatti.

Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder, die in der norddeutschen Hafenstadt den letzten gemeinsamen internationalen Wettkampf bestreiten, treffen im Viertelfinal auf die Brasilianerinnen Thamela/Victoria.

