So wird Lawrence Cherono nicht mehr jubeln können: Der Sieger des Boston Marathons wird für sieben Jahre gesperrt. Keystone

Der kenianische Marathonläufer Lawrence Cherono wird wegen Dopings und nachfolgender Vertuschungsversuche für sieben Jahre gesperrt und dürfte damit am Ende seiner Karriere angelangt sein.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Lawrence Cherono, Olympia-Vierter von 2021, wurde im Mai 2022 positiv auf das Herzmittel Trimetazidin getestet.

Nun ist das Urteil bekannt: Der Marathonläufer wird für sieben Jahre gesperrt. Mehr anzeigen

Der 35-jährige Olympia-Vierte von 2021 hat nach Angaben der unabhängigen Integritäts-Agentur (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes die Vorwürfe zugeben, nachdem er einen positiven Dopingtest auch mit gefälschten Dokumenten erklären wollte.

Cherono gehörte 2019 mit den Siegen bei den grossen Marathons in Boston und Chicago zu den erfolgreichsten Läufern des Jahres über die 42,195 Kilometer. Am 23. Mai 2022 wurde er positiv auf das Herzmittel Trimetazidin getestet und am 16. Juli desselben Jahres vorläufig gesperrt. Ab diesem Zeitpunkt läuft seine jetzige Sperre.

