Mario Schneider nach Bruderduell erstmals Kranzfestsieger - Gallery Mario Schneider kann sein Glück nach dem Schlussgang-Sieg gegen seinen Bruder Domenic Schneider nicht begreifen Bild: Keystone Der grösste Triumph in der Schwingerkarriere von Mario Schneider Bild: Keystone Mario Schneider nach Bruderduell erstmals Kranzfestsieger - Gallery Mario Schneider kann sein Glück nach dem Schlussgang-Sieg gegen seinen Bruder Domenic Schneider nicht begreifen Bild: Keystone Der grösste Triumph in der Schwingerkarriere von Mario Schneider Bild: Keystone

Mario Schneider erringt mit 31 Jahren seinen ersten Sieg an einem Kranzfest. Im Schlussgang des Bergfests auf der Schwägalp bezwingt der Thurgauer seinen zwei Jahre älteren Bruder Domenic Schneider.

Mario Schneider siegte in der 6. Minute nach Bodenarbeit und wurde auf diese Weise der erste Schwinger seit sieben Jahren, der das prestigeträchtige Bergkranzfest als Nichteidgenosse für sich entscheiden konnte.

Nach fünf Gängen lag Mario Schneider allein an der Spitze. Das Einteilungskampfgericht entschied sich für Domenic Schneider als zweiten Schlussgangteilnehmer. Der dreifache Saisonsieger wies das bessere Notenblatt vor als der punktgleiche Samir Leuppi, der überdies einen Gang verloren hatte. Leuppi darf sich dennoch wie ein Sieger vorkommen. Der Winterthurer Hüne hatte den grössten Teil der Kranzfestsaison wegen Krankheit und Verletzung verpasst. Aber just vor dem Saisonhöhepunkt, dem Unspunnenfest in Interlaken vom nächsten Sonntag, präsentierte er sich in einer vorzüglichen Form.

Samuel Giger, Armon Orlik, Pirmin Reichmuth und der verletzte Schwingerkönig Joel Wicki, die nominell stärksten Schwinger der Nordostschweiz und der Innerschweiz, hatten sich abgemeldet, was das Niveau am sechsten und letzten Bergkranzfest der Saison senkte.

Dennoch verpassten im Hitzekessel unter dem Säntis ein paar namhafte Schwinger die Kranzränge. Unter ihnen der Kilchberger Sieger Damian Ott, der unerwartet nacheinander den Innerschweizer Nichteidgenossen Lukas Bissig und Sven Lang unterlag.

plh, sda