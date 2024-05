Jolanda Neffs Olympia-Teilnahme steht auf der Kippe. Keystone

Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio gewinnt Mountainbike-Star Jolanda Neff die Goldmedaille im Cross-Country. Ob sie in diesem Sommer in Paris an den Start geht, steht derzeit noch in den Sternen.

pat Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jolanda Neff hat an den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille im Cross-Country gewonnen.

In Paris darf sie die Schweiz erneut vertreten, obschon sie in dieser Saison nicht immer überzeugen konnte.

Neff will allerdings in Paris nur antreten, wenn sie ihre hartnäckigen Lungenprobleme in den Griff kriegt. Mehr anzeigen

Am Sonntagabend verkündet Swiss Cycling, wer die Schweiz an den Olympischen Spielen im Cross-Country vertreten darf. Neben Alessandra Keller, der klar stärksten Schweizerin der bisherigen Saison, erhält Jolanda Neff ein Ticket. Für die Titelverteidigerin wären es nach Rio und Tokio die dritten Sommerspiele.

Im Interview mit «SRF» lässt Neff nun aber aufhorchen. Der 31-Jährigen macht die Lunge zu schaffen und so steht ein Verzicht im Raum. «Ich habe seit vier Jahren das gleiche Problem. Ich weiss nicht, woran es liegt, aber ich bekomme nicht viel Luft beim Atmen. Ich hatte dreimal Corona und weiss nicht, ob meine Lunge irgendwie dadurch geschädigt ist», sagt Neff. Zudem habe sie schon seit 2016 starken Heuschnupfen, den sie allerdings mehr oder weniger im Griff hatte. Aber: «Wenn dann alles zusammenkommt, bekomme ich gar keine Luft mehr.»

«Ich werde alles anschauen, was man machen kann»

Noch gibt sich die Ostschweizerin kämpferisch: «Ich muss rausfinden, ob es etwas gibt, um meine Lunge zu heilen. Ich werde alles anschauen, was man machen kann.» Wenn sie in den nächsten zwei bis drei Wochen keine Lösung finde, dann werde sie auch nicht nach Paris gehen.

Sollte Neff tatsächlich auf die Olympia-Teilnahme verzichten, würde Sina Frei ihren Platz einnehmen, die in Tokio Silber holte.