Tadej Pogacar ist erneut nicht zu schlagen. IMAGO/Photo News

Tadej Pogacar macht einen grossen Schritt in Richtung 3. Gesamtsieg an der Tour de France nach 2020 und 2021. Nach dem Erfolg am Samstag gewinnt der Slowene auch die 15. Etappe vor Jonas Vingegaard.

SDA

Nachdem Tadej Pogacar Ende Mai mit einem Vorsprung von beinahe zehn Minuten den Giro d'Italia für sich entschieden hatte, stellte sich die Frage, wie gut er diese Belastung verdaut hat. Nach den beiden Pyrenäen-Etappen am Wochenende kann diese mit mehr als gut beantwortet werden.

Nachdem Pogacar dem Dänen Jonas Vingegaard, dem Gewinner der Tour der vergangenen beiden Jahre, am Samstag 39 Sekunden abgenommen hatte, waren es diesmal gar 68 Sekunden. Knapp elf Kilometer vor dem Ziel verschärfte Vingegaard in der Gruppe der Favoriten das Tempo, Pogacar hielt aber problemlos mit, während der Gesamt-Dritte Remco Evenepoel abreissen lassen musste. 5,4 Kilometer vor dem Ziel griff dann Pogacar an, und diesem Antritt hatte Vingegaard nichts entgegenzusetzen.

Pogacar führt das Gesamtklassement nun mit einem Vorsprung von 3:09 Minuten auf Vingegaard an. Evenepoel, der das Ziel der 15. Etappe 2:51 Minuten hinter dem Leader erreichte, liegt 5:19 zurück. Am Montag geniessen die Fahrer einen Ruhetag.

