Tadej Pogacar kam während des 107. Giro d'Italia aus dem Feiern nicht heraus

Tadej Pogacar gewinnt hoch überlegen den Giro d'Italia. Für den Slowenen ist es der dritte Triumph bei einer dreiwöchigen Rundfahrt. 2020 und 2021 hatte er die Tour de France gewonnen.

Damit entschied Pogacar die Italien-Rundfahrt gleich bei seiner ersten Teilnahme zu seinen Gunsten. Am Ende lag der 25-Jährige vom Team UAE Emirates, der zudem sechs Etappen gewann, im Gesamtklassement fast zehn Minuten vor dem zweitklassierten Kolumbianer Daniel Martinez. Dritter wurde mit 10:24 Minuten Rückstand der 38-jährige Waliser Geraint Thomas.

Die Schlussetappe des Giro d'Italia war erwartungsgemäss ein Fall für die Sprinter. Der Belgier Tim Merlier triumphierte nach 125 vorwiegend flachen Kilometern mit Start und Ziel in Rom. Mit seinem dritten Tagessieg bei dieser Italien-Rundfahrt zog der 31-jährige Merlier mit seinem Sprintkontrahenten Jonathan Milan gleich.

Der Italiener musste rund 13 km vor dem Ziel das Rad wechseln, zeigte danach aber – unterstützt von seinen Teamkollegen – eine beeindruckende Aufholjagd und reihte sich am Ende hinter Merlier noch als Zweiter ein.

Mit Robin Froidevaux (136.) und Fabian Lienhard (138.) – beide in ihren Teams als Helfer gefordert – beendeten auch die zwei vor gut drei Wochen im Grossraum Turin gestarteten Schweizer den 107. Giro.

Die nächste grosse Rundfahrt im diesjährigen Radkalender beginnt ebenfalls in Italien. Der Grand Départ der Tour de France erfolgt am 29. Juni in Florenz.

