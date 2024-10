Noè Ponti stellt einen Weltrekord auf. sda

Noè Ponti gelingt in Shanghai ein Exploit. Der Schweizer Schwimmer stellt über 50 m Delfin in 21,67 Sekunden einen Weltrekord auf.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Noè Ponti gelingt in Shanghai ein Exploit.

Der Schweizer Schwimmer stellt über 50 m Delfin einen Weltrekord. Mehr anzeigen

Noè Ponti stellt im Becken von Shanghai einen weiteren Rekord auf. Über 50 m Delfin schwimmt der Tessiner in 21,67 Sekunden Weltrekord. Im letzten Dezember hatte Ponti die globale Bestmarke noch um vier Hundertstel verpasst. Diesmal senkt er sie um eine Zehntelsekunde.

Pontis Leistungsexplosion war eine mit Ansage. Er hatte in China in den beiden Tagen davor schon einen Europarekord und zwei Landes-Bestzeiten aufgestellt (100 m Schmetterling und 100 m Lagen).

Nach dem Europarekord und zwei Schweizer Rekorden gelingt dem 23-Jährigen am Weltcup in China also nun etwas, das er in seiner Karriere noch nie geschafft hatte.

Am frühen Nachmittag wird er den Finallauf (13:02 Uhr Schweizer Zeit) als Topfavorit in Angriff nehmen.

