Max Verstappen startet zum zweiten Mal nach 2019 von ganz vorne zum Grand Prix von Brasilien.

Max Verstappen im Red Bull startet zum zweiten Mal aus der Pole-Position zum Grand Prix von Brasilien. Neben dem Weltmeister in der Frontreihe steht der Monegasse Charles Leclerc im Ferrari.

Der grosse Regen blieb trotz einer bedrohlichen schwarzen Wolkenwand über der Strecke zwar aus. Leichter Niederschlag reichte aber aus, um im Qualifying in São Paulo für ein vorzeitiges Ende zu sorgen. Die Rennleitung brach das Finale mit den besten zehn gut vier Minuten vor Ablauf der zur Verfügung stehenden Zeit ab. Aufgrund der äusseren Bedingungen wären zeitmässige Steigerungen nicht mehr möglich gewesen.

Verstappen, der auf dem Rundkurs im Autodromo José Carlos Pace schon vor vier Jahren von ganz vorne losgefahren war, distanzierte Leclerc in der entscheidenden Phase um knapp drei Zehntel. In der zweiten Reihe werden der Kanadier Lance Stroll und der Spanier Fernando Alonso in den Aston Martin Aufstellung nehmen.

Für die Fahrer des Teams Alfa Romeo war die Qualifikation nach dem ersten Teil zu Ende. Der Finne Valtteri Bottas startet von Platz 18, der Chinese Zhou Guanyu von ganz hinten von Platz 20.

