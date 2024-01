Die positiv auf die verbotene Substanz Trimetazidin getestete Europameisterin Kamila Waljewa darf erst Ende 2025 wieder Wettkämpfe bestreiten. Bild: Keystone

Die russische Eiskunstläuferin Kamila Waljewa wird vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) wegen Dopings für vier Jahre gesperrt.

Die 17-jährige Europameisterin war am 25. Dezember 2021 an den russischen Meisterschaften positiv auf die verbotene Substanz Trimetazidin getestet worden. Der Fall gelangte von der Welt-Anti-Doping-Agentur an den CAS, weil die russische Anti-Doping-Agentur (Rusada) bis dahin keinen Entscheid getroffen hatte.

Die Sperre gilt rückwirkend ab 25. Dezember 2021.

sda