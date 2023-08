Noah Lyles gewann an der Leichtathletik-WM in Budapest drei Goldmedaillen. keystone

Auf der Tartanbahn gehört die Aufmerksamkeit Noah Lyles. Auch die Worte des Sprint-Stars während einer Medienkonferenz erreichen viele Menschen, stossen aber in der amerikanischen Basketball-Welt sauer auf.

Der Sieger der nordamerikanischen Basketball-Liga nennt sich Weltmeister. «Weltmeister von was?», entgegnet Lyles diesem Fakt.

Basketball-Profi Kevin Durant zeigt sich wenig erfreut über Lyles Worte: «Jemand muss ihm helfen», schreibt er auf Social Media. Mehr anzeigen

Sprinter Noah Lyles rennt an der WM in Budapest seiner Konkurrenz davon. Gold über 100 Meter, Gold über 200 Meter und Gold in der Staffel über 4 x 100 Meter. Der 26-jährige US-Amerikaner begibt sich in die Fussstapfen von Über-Sprinter Usain Bolt.

«Weltmeister von was?»

Lyles darf sich «Weltmeister» nennen. Dieser Fakt veranlasst den Sprinter dazu, die nordamerikanische Basketball-Liga, die NBA, zu hinterfragen. Der Sieger der NBA kürt sich nämlich zum selbsternannten Weltmeister. «Weltmeister von was? Von den USA?», zeigt sich Lyles an der Medienkonferenz nach dem Triumph über 200 Meter kritisch.

«Versteht mich nicht falsch. Zuweilen liebe ich die USA, aber die USA ist nicht die Welt», sagt Lyles weiter. An der Weltmeisterschaft in Budapest sei fast jedes Land vertreten. «Wir sind die Welt», betont der US-Sprinter und breitet dabei symbolisch die Arme für die Leichtathletik-Community aus.

«Bin grosser Fan, aber das ist vorbei» – nächster Halt ist Zürich

Die Leichtathletik-Familie wird sich über die Worte Lyles' freuen, in der NBA-Welt sorgt die Aussage für Kopfschütteln. So meldet sich beispielsweise Superstar Kevin Durant in den sozialen Medien zu Wort. «Jemand muss ihm helfen», schreibt der 34-jährige Basketballer. Udonis Haslem von den Miami Heat schreibt: «Bin grosser Fan, aber das ist vorbei wegen dieses Bulls***.»

Mit einem Fan weniger, aber drei Goldmedaillen im Gepäck, reist Lyles von Budapest ab. Der nächste Halt ist am Donnerstag, 31. August, in Zürich. Dort sprintet Lyles am Diamond-League-Meeting «Weltklasse Zürich» erneut um den Sieg.