Grosser Jubel bei den Türkinnen nach dem gewonnen EM-Final. Keystone

Die Türkei ist zum ersten Mal Volleyball-Europameister bei den Frauen.

Die Türkinnen gewannen in Brüssel den packenden Final gegen Serbien 3:2 (27:25, 21:25, 25:22, 22:25, 15:13) und blieben damit an der in vier Ländern ausgetragenen Endrunde unbesiegt.

Damit revanchierten sich die türkischen Frauen auch für die vor vier Jahren erlittene Finalniederlage gegen Serbien, das im Endspiel trotz zweimaliger Satzführung den vierten EM-Titel nach 2011, 2017 und 2019 verpasste. Die Türkinnen standen zum dritten Mal in einem EM-Final und zum vierten Mal in Folge auf dem Podest des Kontinentalturniers.

Im Spiel um Platz 3 setzte sich der Schweizer Achtelfinal-Bezwinger Niederlande gegen den Co-Gastgeber und vormaligen Europameister Italien glatt mit 3:0 Sätzen durch. Die Schweizerinnen schlossen die EM nach dem erstmaligen Überstehen der Gruppenphase als 14. unter 24 Teams ab.

