UCI-Präsident Lappartient: «Wir sollten eine Tragödie nicht verallgemeinern»

Grosse Trauer an Rad-WM: Memorial Ride für Muriel Furrer

Das für Sonntag an der Rad-WM in Zürich geplante City Race Volksrennen fällt aus. Stattdessen findet ein geführter Memorial Ride zum Gedenken an die tödlich gestürzte Muriel Furrer statt. An der Wasserkirche in Zürich wird zudem ein zentraler Trauero

29.09.2024