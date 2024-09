UCI und WM-Chefs informieren zum Tod von Muriel Furrer

Die 18-jährige Junioren-Fahrerin Muriel Furrer ist am Tag nach ihrem schweren Sturz an der Rad-WM in Zürich ihren Verletzungen erlegen. Der Weltverband und das WM-OK informiert an einer Medienkonferenz.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Die Medienkonferenz beginnt in Kürze Viele Fragen sind nach dem tragischen Tod von Rad-Talent Muriel Furrer offen. Wie konnte es an der Rad-WM zum Unglück kommen? Wird die WM weiter fortgesetzt? An einer Pressekonferenz informieren die Organisatoren der Rad-WM und der Weltverband UCI. Mehr anzeigen

