WM-Leader Max Verstappen hat das Lachen in Suzuka wieder gefunden.

Max Verstappen sichert sich für den Grand Prix von Japan überlegen die Pole-Position. Anders schaut die Gefühlslage beim Team Alfa Romeo aus.

Für die Fahrer des Teams Alfa Romeo war das Qualifying wie schon eine Woche zuvor in Singapur bereits nach dem ersten Teil zu Ende Mehr anzeigen

Max Verstappen krallt sich die neunte Pole-Position der Saison. Der Niederländer war auf seiner besten Runde im entscheidenden Teil des Qualifyings in Suzuka fast sechs Zehntel schneller als der zweitplatzierte Oscar Piastri, der im aufstrebenden Team McLaren zum ersten Mal in der Frontreihe Aufstellung nehmen wird. Dahinter folgen Lando Norris im anderen McLaren und Charles Leclerc im Ferrari.

Mit der überlegenen Eroberung von Startplatz 1 machte Verstappen unmissverständlich klar, dass der 5. Platz in Singapur zuletzt nur ein Ausrutscher gewesen war. Trotz komfortablem Vorsprung in der WM-Wertung kann der zwölffache Saisonsieger frühestens in zwei Wochen in Katar über seinen dritten aufeinanderfolgenden WM-Titel jubeln.

Fahrer von Alfa Romeo bleiben früh hängen

Zusammen mit seinem Teamkollegen Sergio Perez, der vor Singapur-Sieger Carlos Sainz im Ferrari Startplatz 5 einnehmen wird, kann Verstappen am Sonntag auf der Heimstrecke von Motorenpartner Honda Red Bulls zweiter Gewinn der Konstrukteurs-WM vorzeitig perfekt machen.

Für die Fahrer des Teams Alfa Romeo war das Qualifying wie schon eine Woche zuvor in Singapur bereits nach dem ersten Teil zu Ende. Valtteri Bottas und Zhou Guanyu starten von den Plätzen 16 und 19 zum 16. von 22 Saisonrennen.

