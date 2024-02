Helen Bekele läuft fortan für die Schweiz. KEYSTONE

Das Einbürgerungsverfahren von Langstreckenläuferin Helen Bekele ist abgeschlossen. Die gebürtige Äthiopierin ist ab sofort in der Schweiz titel- und rekordberechtigt.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Langstreckenläuferin Helen Bekele hat die Schweizer Staatsbürgerschaft erhalten. Die gebürtige Äthiopierin ist fortan in der Schweiz titel- und rekordberechtigt.

Am kommenden Sonntag greift Bekele sogleich den Schweizer Rekord im Marathon an. Sie nimmt am Osaka-Marathon teil.

Ihre persönliche Bestzeit (2:19:44) liegt rund vier Minuten unter der bisherigen Schweizer Rekordmarke (2:24:30). Mehr anzeigen

Helen Bekele lebt seit 2016 in der Schweiz – nun hat die gebürtige Äthiopierin und Frau eines Schweizers die Schweizer Staatsbürgerschaft erhalten.

Die 29-jährige Athletin von Stade Genève trat in den letzten Jahren an Wettkämpfen im In- und Ausland immer wieder mit herausragenden Leistungen in Erscheinung. So beispielsweise beim Berlin-Marathon 2023, wo sie in 2:19:44 Stunden eine persönliche Bestzeit aufstellte.

Swiss Athletics wurde diese Woche informiert, dass das reguläre Einbürgerungsverfahren abgeschlossen ist und Helen Bekele ab sofort Schweizer Staatsbürgerin ist. Weil sie nie für Äthiopien an internationalen Meisterschaften gestartet ist, steht gemäss den Reglementen von World Athletics einer Teilnahme an Grossanlässen für die Schweiz nichts mehr im Weg. Swiss Athletics erwartet, dass World Athletics den Nationenwechsel in Kürze offizialisiert.

An diesem Sonntag nimmt Bekele in Japan am Osaka-Marathon teil, wo sie nach ihrem Sieg im vergangenen Jahr wiederum eine Spitzenzeit laufen will. Dort wird sie sogleich den Schweizer Rekord anpeilen. Dieser ist zurzeit in den Händen von Fabienne Schlumpf (2:24:30).

SDA/lih