Mathias Flückiger entscheidet kurzfristig über den Start im WM-Rennen Keystone

Der Start von Mathias Flückiger am Sonntag im Cross-Country-Rennen an der WM in Pal Arinsal in Andorra ist ungewiss. Der Aargauer hat sich notfallmässig den Blinddarm entfernen lassen müssen.

SDA

Flückiger weilte im Höhentrainingslager im Engadin zur abschliessenden Vorbereitung auf das WM-Rennen, als er starke Schmerzen im Unterbauch verspürte. Im Spital befanden die Ärzte, dass eine Operation unumgänglich ist. Den Eingriff nahmen sie am vergangenen Sonntag vor.

Am Dienstagmorgen konnte Flückiger die Klinik bereits wieder verlassen. Am Mittwoch absolvierte er eine erste lockere Trainingseinheit auf dem Rennvelo. «Ich hatte in der Vorbereitung ein ausgezeichnetes Gefühl und will einen Start nicht frühzeitig ausschliessen. Sollte sich der Heilungsverlauf weiterhin wie gewünscht gestalten, möchte ich meine Chance wahrnehmen und am Sonntag starten. Aber ich werde sicher nichts riskieren. Die Gesundheit geht vor», hält Flückiger fest.

Verbandsarzt Patrik Noack weilt bereits bei der Schweizer Delegation in Andorra. Flückiger, der im vergangenen Sommer das Weltcup-Rennen gleichenorts gewonnen hat, reist am Freitag an. Ob er das Rennen am Sonntagnachmittag bestreiten kann, wird vor Ort entschieden.

mj, sda