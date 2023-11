Finden die Olympischen Winterspiele 2030 in Frankreich statt? Mike Egerton/Press Association/dpa

Ist der Schweizer Olympiatraum ausgeträumt? Geht es nach der französischen Zeitung «L'Équipe» lautet die Antwort ja. Das Olympische Komitee will offenbar nur mit Frankreich in den Austausch gehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gemäss einem Bericht von «L'Équipe» liegt Frankreich in der Poleposition hinsichtlich einer Austragung der Winterspiele 2030.

Das Olympische Komitee ist vom Schweizer Plan offenbar nicht überzeugt. Mehr anzeigen

Erst vor fünf Tagen sprach sich das Schweizer Sportparlament noch für eine Austragung der Olympischen Winterspiele 2030 in der Schweiz aus. Einem Bericht von «L'Équipe» zufolge, ist das Olympische Komitee (IOC) vom Schweizer Projekt nicht überzeugt.

Das IOC will offenbar nur mit Frankreich in den sogenannten gezielten Dialog über eine Durchführung der Spiele gehen. In anderen Worten: Die Schweiz und auch das schwedische Projekt mit Stockholm, Are und Falun ist raus aus dem Rennen.

Eine offizielle Mitteilung vom IOC steht derweil noch aus. Laut dem Bericht soll das Komitee noch am Mittwochabend seinen Entscheid verkünden.