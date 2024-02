Diesen Schluck hat sich Mathilde Gremaud redlich verdient. Keystone

Mathilde Gremaud wahrt in der Disziplin Slopestyle ihre Ungeschlagenheit in diesem Winter. Sie gewinnt auch den dritten Weltcup-Wettkampf.

Die Freiburgerin, die zuvor schon auf dem Stubaier Gletscher in Tirol und in Laax nicht zu schlagen war, errang in Mammoth Mountain, Kalifornien, ihren bereits fünften Saisonsieg. Zweimal, in Chur und in Peking, hatte sie auch in der Disziplin Big Air dominiert.

Insgesamt war es für die Olympiasiegerin und Weltmeisterin der zwölfte Sieg im Weltcup. Die Genferin Sarah Höfflin verpasste ihren ersten Weltcup-Podestplatz im Slopestyle in diesem Winter als Vierte knapp.

Bei den Männern wurde Andri Ragettli hinter den Amerikanern Alexander Hall und Colby Stevenson Dritter. Für den Bündner war es in der laufenden Saison die erste Klassierung unter den ersten drei im Slopestyle. Dritter war er Anfang Dezember auch im Big Air in Peking geworden.

Livio Wenger in Kanada Dritter

Eisschnelllauf. – Livio Wenger überzeugte auch beim Weltcup in Québec in Kanada im Massenstart-Rennen. Der Luzerner wurde in seiner Paradedisziplin Dritter. Für Wenger war es der dritte Podestplatz in diesem Winter. Beim Saisonauftakt im November in Obihiro in Japan war er ebenfalls Dritter, Anfang Dezember in Stavanger in Norwegen Zweiter geworden.

sda