Die Aktie der Trump Media & Technology Group ist diese Woche schwer unter die Räder gekommen. Symbolbild: Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/dpa

Die Aktien der Firma hinter Donald Trumps Online-Plattform Truth Social sind auf den bisher tiefsten Stand gefallen. Am Freitagmorgen zu Beginn des Börsentags in New York notierten sie bei 13,73 Dollar, wodurch der Gesamtwert der Trump Media & Technology Group (TMTG) auf unter drei Milliarden Dollar fiel.

Trump gehört mehr als die Hälfte davon. Der Freitag war der erste Tag, an dem es dem ehemaligen US-Präsidenten erlaubt wäre, Anteile zu verkaufen.

Seit TMTG im März an die Börse ging, gab es immer wieder wilde Ausschläge im Aktienkurs, oft im Zusammenhang mit Nachrichten über Trump. Nach dem ersten versuchten Anschlag auf Trump im Juli schnellte die Aktie um mehr als 31 Prozent in die Höhe.

Die Aktie der Trump Media & Technology Group (TMTG) notierte heute zwischenzeitlich bei 13,73 Dollar. Im Tagesverlauf konnte sich das Papier leicht erholen. Screenshot: Marktbericht

Nach der Fernsehdebatte gegen die Demokratin Kamala Harris brach der Kurs wiederum ein. Vergangene Woche gab es ein sattes Plus von zwölf Prozent, als Trump sagte, er werde auch nach Ablauf der Sperrfrist keine seiner fast 115 Millionen Aktien verkaufen.

