In Las Vegas sind Passagiere jetzt selbst für die Sicherheitskontrolle verantwortlich. Keystone

Am Flughafen könnte es sich bald wie im Supermarkt anfühlen. Denn in den USA wird die Sicherheitskontrolle zum Selbermachen getestet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Sicherheitskontrolle in Las Vegas ist jetzt Do-it-yourself.

Statt Polizeibeamt*innen kontrollieren nun Computer die Passagiere und ihr Gepäck.

Personal soll nur noch eingreifen, wenn etwas Verdächtiges entdeckt wird. Mehr anzeigen

An der Supermarkt-Kasse musst du heutzutage schon oftmals selbst Hand anlegen und abkassieren. Bald könntest du dich nun auch am Flughafen selbst kontrollieren. Denn die US-Luftsicherheitsbehörde TSA testet am Harry Reid International Airport in Las Vegas eine Sicherheitsschleuse, die vollautomatisch abläuft.

Im Normalfall sollen die Passagiere die Sicherheitskontrolle dabei ohne Interaktion mit menschlichen Kontrolleuren durchlaufen. Auf Bildschirmen wird ihnen an jedem Schritt gezeigt, was sie zu tun haben. Haben sie Probleme, können sie über die Bildschirme einen Videochat mit den TSA-Beamt*innen starten.

Bildschirme sagen Passagieren, was sie zu tun haben. Keystone

Automatische Scans

Scans des Handgepäcks sowie der Körper werden automatisch ausgeführt. Haben Passagiere etwa vergessen, das Handy aus der Hosentasche zu nehmen, werden sie vom System aufgefordert, dies noch durch den Scanner zu schicken. Ist alles in Ordnung, öffnet sich der Ausgang und die Passagiere können mit ihrem Gepäck in den Abflugbereich gelangen.

Natürlich gibt es trotzdem noch Personal vor Ort, das darauf achtet, dass niemand die Barrieren überspringt oder eingreift, wenn das automatische Sicherheitssystem etwas Verdächtiges im Gepäck oder am Körper der Passagiere gefunden hat. Laut TSA soll das System auch nicht dazu führen, dass Personal abgebaut wird. Die frei gewordenen Beamt*innen sollen stattdessen anderen Orts für die Luftsicherheit sorgen.