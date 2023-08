So was mag die chinesische Führung gar nicht. Imago

Zwei Stunden Internet am Tag soll für chinesische Kinder schon bald das gesetzliche Maximum werden. Die chinesische Regierung nutzt ihre totale Kontrolle über das Netz nun auch für Erziehungsmassnahmen.

Chinesische Kinder und Jugendliche müssen sich bald auf starke Einschränkungen bei der Smartphone-Nutzung einstellen. Die Cyberspace Administration of China, die nationale Aufsichts- und Zensurbehörde, plant im September Regulierungen bezüglich der Internet-Nutzung von Minderjährigen einzuführen.

Demnach dürfen unter 18-Jährige von 22 bis 6 Uhr das mobile Internet überhaupt nicht und den Rest des Tages nur maximal zwei Stunde nutzen. Bei 8- bis 16-Jährigen beträgt das Limit eine Stunde, bei den unter 8-Jährigen sogar nur 40 Minuten, meldet Reuters.

Auch schon Limits bei Videospielen

Die Regierung kann das Limit auch technisch durchsetzen, da quasi alle Internet-Dienste im Land zur Nutzung eine namentliche Registrierung verlangen. Allerdings soll es Eltern erlaubt sein, für ihre Kinder längere Limits festzulegen.

Die chinesischen Internet-Unternehmen sind allerdings gar nicht begeistert von den Plänen. Sie fürchten hohe Kosten bei der Umsetzung der gesetzlichen Limits und ziehen in Betracht, Minderjährige dann direkt ganz auszuschliessen. Die Aktienkurse der Techkonzerne an der Börse in Schanghai brachen ein.

Die chinesische Staats- und Parteiführung greift bei der Mediennutzung generell stark in die Erziehung von Kindern ein. 2021 wurde bereits die Videospiel-Nutzung von Kindern von staatlicher Seite erheblich eingeschränkt.