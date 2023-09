Die Kamera des iPhone 15 Pro Max ist besser als bei allen anderen iPhones. Bild: Keystone

Tim Cook darf sich freuen. Ausgerechnet das teuerste der neuen iPhone-Modelle entpuppt sich als besonders beliebt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Besonders beliebt unter den neuen iPhones ist dieses Jahr das iPhone 15 Pro Max.

Da dies das teuerste aller vier neuen iPhones ist, verspricht das besonders viel Profit für Apple.

Einzig Produktionsschwierigkeiten bei einem wichtigen Bauteil schmälern die Goldgräberstimmung Apples ein wenig. Mehr anzeigen

Dass iPhones zum Verkaufsstart meist stark nachgefragt werden, ist nichts Neues. Echte Apple-Fans müssen das neueste Smartphone natürlich direkt am ersten Tag in ihren Händen halten. Daher sind lange Lieferzeiten in den ersten Monaten nach der Lancierung eines neuen iPhones inzwischen Usus.

Dieses Jahr ist ein Modell besonders betroffen: das iPhone 15 Pro Max, das grösste und damit auch das teuerste der neuen Apple-Smartphones. Wie der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo berichtet, ist die Nachfrage für dieses Modell stärker, als sie im Vorjahr beim iPhone 14 Pro Max war, und die Lieferzeiten reichen dementsprechend bis in den November.

Das kleinere iPhone 15 Pro ist dagegen weniger beliebt als das iPhone 14 Pro, während die Nachfrage nach iPhone 15 und 15 Plus in etwa auf dem Niveau ihrer direkten Vorgänger liegt.

Pro Max hat bessere Kamera

Die Verlagerung der Nachfrage hin zum grösseren Modell dürfte Apple mehr als recht sein, da dessen höherer Preis auch eine höhere Marge verspricht. Zur Beliebtheit des diesjährigen Pro Max dürfte beigetragen haben, dass es nun eine im Vergleich zum regulären Pro verbesserte Kamera hat, konkret ein fünffacher statt ein dreifacher optischer Zoom.

Einziger Wermutstropfen für Apple in diesem Fall ist, dass die Produktion der Linse für eben jene fünffachen Zoom derzeit noch einige Schwierigkeiten aufweist und damit die Fertigung des iPhone 15 Pro Max noch nicht die Stückzahlen erreichen kann, die Apple gerne hätte.