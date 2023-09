iOS 17 ist ab heute verfügbar. Bild: Apple

Heute kommt die neuste Version des iPhone-Betriebssystems iOS. blue News zeigt dir, welche Features iOS 17 mit sich bringt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heute kommt iOS 17, die neuste Version des iPhone-Betriebssystems.

Das kostenlose Update bringt unter anderem einen Stand-by-Modus, Kontaktposter für noch persönlichere Anrufe und neue Klingeltöne.

Manche von Apple bereits angekündigte neue Features verzögern sich allerdings. Mehr anzeigen

Ab heute Abend circa 19 Uhr Schweizer Zeit steht das neuste iOS zum Download bereit. Auch für iPadOS und watchOS, die Betriebssysteme der iPads respektive der Apple Watches, gibt ab heute die neuste Version. iOS 17 ist mit allen iPhones kompatibel, die ab 2018 veröffentlicht wurden, als iPhone XS und XR auf den Markt kamen.

Das heisst im Umkehrschluss, dass ab sofort etwa iPhone 8 und iPhone X nicht mehr mit iOS-Updates versorgt werden. Einzig wenn schwere Sicherheitslücken entdeckt werden, stellt Apple üblicherweise noch eine ausserplanmässige Aktualisierung für alte Geräte zur Verfügung.

Wenn du aber ein weniger als fünf Jahre altes iPhones dein Eigen nennen darfst, dann kannst du dich unter anderem auf folgende Features freuen:

Stand-by-Modus

Der Stand-by-Modus soll das iPhone auch nützlich machen, wenn es gerade aufgeladen wird. Positionierst du es dabei im Querformat auf dem Schreib- und Nachttisch, aktiviert sich der Stand-by-Modus, eine neue Art von Sperrbildschirm. Das Design ähnelt dabei einem Smart-Display.

So kannst du etwa in grosser Schrift die aktuelle Uhrzeit, die Wettervorhersage, den Kalender oder den aktuellen Kurs deinen Aktien anzeigen lassen, je nach persönlicher Vorliebe.

Die Ansicht des Stand-by-Modus lässt sich den persönlichen Vorlieben anpassen. Bild: Apple

Kontaktposter

Mit dem Kontaktposter kannst du bestimmen, was von dir angerufene Personen auf ihrem Smartphone sehen, vorausgesetzt natürlich, sie haben ebenfalls ein iPhone mit iOS 17. Das Kontaktposter kann etwa dein Name in einer besonderen Schriftart, ein von dir selbst ausgewähltes Foto oder ein Memoji, Apples personalisiertes Emoji, sein.

Eine Karte mit deinen persönlichen Kontaktdaten lässt sich nun auch ganz einfach über AirDrop teilen, indem du dein iPhone einfach über das iPhone einer neuen Bekanntschaft legst. Deine Telefonnummer, E-Mail und weitere Kontaktinformationen werden dann übertragen. NameDrop nennt Apple dieses Feature.

NameDrop ermöglicht das schnelle Teilen von Kontaktdaten. Bild: Apple

Neue Klingeltöne

Nach zehn Jahren Pause hat Apple iPhone-Besitzer*innen wieder mal mit neue Klingel- sowie Benachrichtigungstöne beglückt. Dabei gibt es sowohl ganz neue Töne als auch ein «Remaster» der Altbekannten. Keine Sorge: Willst du deinen angestammten Klingelton nicht missen, findet er sich nun in einer neuen «Klassisch»-Sektion in den Klingelton-Einstellungen.

Nachträgliche Änderung des Fokus

An seiner Keynote zur Vorstellung des iPhone 15 zeigte Apple auch eine neue Funktion des Porträtmodus. Der beim Aufnehmen eines Fotos eingestellte Fokus kann nun nachträglich verändert werden. Sind also etwa mehrere Personen im Bild zu sehen, lässt sich auch noch später festlegen, wer nun in aller Schärfe zu sehen ist.

Doch dieses Feature bleibt nicht dem neuen iPhone 15 vorenthalten. Auch Besitzer*innen eines iPhones der 13er- und 14er-Reihen können mit iOS 17 den Fokus eines Porträtbildes nachträglich anpassen.

Auf diese Features muss du noch warten

Nicht alle vorab angekündigte iOS 17-Features werden allerdings direkt zum Start verfügbar sein. So verzögert sich die separate Tagebuch-App, die Apple eigentlich in iOS 17 einbauen wollte. Wie lange die Verzögerung andauern wird, ist noch unklar.

Dann gibt es neue iOS 17-Features, die zunächst leider nur in den USA beziehungsweise auf Englisch verfügbar sein werden. Dazu gehört Live Voicemail, mit dem das iPhone eine Mailbox-Nachricht in Echtzeit transkribieren und dir anzeigen kann. Du kannst dann entscheiden, ob du den Anruf annehmen willst. Mit Personal Voice kannst du durch künstliche Intelligenz deine Stimme klonen lassen und dann das iPhone für dich reden lassen, allerdings wie gesagt nur auf Englisch.