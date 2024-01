Kacheln auf dem Boden sorgen für ein Gefühl der Bewegung. Disney

Mit einem beweglichen Fussboden soll die Virtual Reality noch lebensnaher werden. Disney hat nun einen ersten Protoyp gezeigt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit einem Fussboden aus speziellen Kacheln soll Virtual Reality noch eindrucksvoller sein.

Er ermöglicht die Bewegung beim Tragen einer VR-Brille.

Die von Disney vorgestellte Technik befindet sich allerdings noch in einem frühen Stadium.

Langsam aber sicher wird Virtual Reality immer attraktiver. Facebook-Betreiberin Meta investiert hier gross und hat letztes Jahr mit der Meta Quest 3 eine neue, vergleichsweise günstige VR-Brille lanciert. Und ab nächsten Monat steigt auch Apple mit dem Verkaufsstart seiner Vision Pro in den VR-Markt ein.

Virtual Reality verspricht besonders eindrückliche Erlebnisse, bei der du die Welt um dich herum vergessen sollst. Aber derzeit kannst du das natürlich nicht, denn einfach, völlig in einem Spiel versunken, mit einer VR-Brille auf dem Kopf im Zimmer herumlaufen, endet früher und später in einer schmerzhaften Bekanntschaft mit einer sehr realen Wand. Genau dieses Problem will Disney lösen.

Hightech-Laufband macht Spiele attraktiver

Disney-Erfinder Lanny Smoot hat dazu die «HoloTiles» entwickelt. In einem kurzen Videoausschnitt ist zu erkennen, wie sie funktionieren sollen. Es handelt sich um eine Reihe von Kacheln auf dem Fussboden, die sich in alle Richtungen bewegen können, eine Art Hightech-Laufband.

Mit einer VR-Brille kann man so herumlaufen, ohne Gefahr zu laufen, gegen harte Wände zu krachen. Videospiele könnte so noch intensiver werden und man käme dem aus «Star Trek» bekannten Holodeck ein kleines Stück näher.

Die Technik ist aber noch in frühen Prototyp-Stadium und dürfte vorerst nicht in dein Wohnzimmer kommen. Gut möglich, dass Disney sie zunächst als Attraktion in seinen Freizeitpark einsetzen will.