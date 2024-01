Auf Facebook kursieren Deepfake-Videos von Rishi Sunak (l.) und Elon Musk. Facebook

Hunderte gefälschte Videos von Rishi Sunak kursierten auf Facebook. Das weckt Sorgen vor Wahlmanipulation.

Auf Facebook wurden Hunderte Deepfake-Videos mit dem britischen Premier Rishi Sunak entdeckt.

Das weckt Sorgen, dass die für den Herbst erwartete Wahl durch gefälschte Politiker-Videos manipuliert werden könnte.

Diesmal war das Motiv hinter den Deepfake-Videos ein simpler Betrug.

Auf Facebook sind alleine in einem Monat über 100 gefälschte Videos des britischen Premierministers Rishi Sunak aufgetaucht. Diese wurden als bezahlte Werbung rund 400’000 Nutzer*innen gezeigt, wie der «Guardian» berichtet.

In Grossbritannien wird für diesen Herbst eine Wahl erwartet und per künstlicher Intelligenz gefälschte Videos, sogenannte Deepfakes, gelten als potenzielle Gefahr für die Integrität der Demokratie. Sunaks Widersacher von der Labour-Partei, Keir Starmer, wurde bereits Opfer eines gefälschten Audio-Clips.

Für Betrug verwendet

In diesem Fall wurde die Deepfake-Technologie aber offenbar für Betrugszwecke statt für politische Manipulation genutzt. So tauchten in der Werbung auch eine nachgemachte BBC-Moderatorin sowie ein ebenso gefälschter Elon Musk auf, die jeweils über eine vermeintlich lukrative Investition berichten. Das Video verlinkt denn auch auf eine Betrugswebsite.

Um die Deepfake-Werbung auf Facebook zu schalten, haben die Betrüger*innen knapp 13’000 Pfund (14’000 Franken) an Facebook-Betreiberin Meta gezahlt. Obwohl die Werbung gegen die Facebook-Richtlinien verstosst, wurde sie zunächst nicht gelöscht. Meta sagte dem «Guardian», dass noch viel mehr Deepfake-Videos entfernt wurden, bevor sie veröffentlicht werden konnten.